Мемориал в память о ветеране Федоре Фетисове открыли в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане прошло открытие мемориальной доски Федору Фетисову, ветерану Великой Отечественной войны. Инициатива принадлежит его родственникам, идею поддержал мэр. Средства на установку доски удалось выделить благодаря поддержке председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. Табличка появилась на доме, где жил ветеран.

Открыли мемориал председатель гордумы Антон Болтов и председатель Союза журналистов ЕАО Ксения Письменова.

- Мы отрыли памятную доску человеку, который в 1945 году участвовал в разгроме Квантунская японской армии, человеку который посвятил свою жизнь журналистике и много сил вложил в становление этой профессии в нашем регионе. Память - это то, что формирует ценности и традиции нашей Родины, области и города, и наша задача помнить о таких людях, рассказывать жителям о тех, кто стоял у истоков становления нашего города, - сказал Антон Болтов.

Федор Андреевич родился в апреле 1927 года в Приморье. Окончил семилетку. В октябре 1944-го его призвали на фронт. Спустя год участвовал в разгроме Квантунской японской армии. В мирное время работал корреспондентом в районной газете в Хабаровском крае, а потом в периодических изданиях ЕАО. Много лет трудился в «Биробиджанской звезде, до выхода на пенсию был замредактора и членом Союза журналистов России.

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