Автомобиль загорелся во время аварии в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 27 июня в Хабаровском районе произошла авария. ДТП случилось примерно в 8:05 на шестом километре подъезда к селу Мирное.
- По предварительным данным, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Nissan Primera Camino, двигаясь со стороны поселка Матвеевка в сторону села Чистополье, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил неоднократные выезды на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.
На встречке мужчина влетел в Honda Shuttle Hybrid и отлетел в правый кювет, где и загорелся. Позже выяснилось, что водитель был пьян.
В аварии никто серьезно не пострадал. Водители от помощи медиков отказались.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции края. Они выясняют все подробности и причины столкновения.
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