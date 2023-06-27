Автомобиль загорелся во время аварии в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 27 июня в Хабаровском районе произошла авария. ДТП случилось примерно в 8:05 на шестом километре подъезда к селу Мирное.

- По предварительным данным, водитель 1969 года рождения, управляя автомобилем Nissan Primera Camino, двигаясь со стороны поселка Матвеевка в сторону села Чистополье, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил неоднократные выезды на полосу, предназначенную для встречного движения, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

На встречке мужчина влетел в Honda Shuttle Hybrid и отлетел в правый кювет, где и загорелся. Позже выяснилось, что водитель был пьян.

В аварии никто серьезно не пострадал. Водители от помощи медиков отказались.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции края. Они выясняют все подробности и причины столкновения.

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