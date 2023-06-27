Ректора ТОГУ выбрали в Хабаровске Фото: ТОГУ

В Хабаровске прошли выборы ректора Тихоокеанского государственного университета. Главой вуза стал Юрий Марфин. Такими оказались итоги тайного голосования.

Официально в должность новый ректор вступит совсем скоро. После оглашения итогов новый ректор поблагодарил всех за выбор и обратился с приветственным словом.

- Я прекрасно понимаю, что это своего рода кредит доверия, и постараюсь всеми силами его оправдать: сделаю все, работая на благо университета, чтобы он по праву стал одним из крупнейших и ведущих вузов Дальнего Востока. У нас впереди большая работа. Искренне рассчитываю на вашу поддержку, чтобы мы продолжали менять к лучшему, совершенствовать наш родной университет. Наша внутренняя задача - сделать его комфортным и удобным для студентов и сотрудников, - сказал Юрий Марфин.

От имени региона его поздравил зампред правительства Евгений Никонов. Он подметил, что работники вуза сделали правильный выбор.

Кроме того, скоро на базе ТОГУ создадут международный межвузовский кампус. Он станет единственным научно-образовательным центром для молодежи из всех уголков страны.

Юрий Марфин занимал должность исполняющего обязанности ректора ТОГУ с октября прошлого года. До этого был проректором по научной работе в Ивановском государственном химико-технологическом университете.

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