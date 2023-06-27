Пьяного дебошира сняли с поезда в Хабаровском крае Фото: Дальневосточная полиция

В Комсомольске-на-Амуре транспортные полицейские сняли с поезда пьяного дебошира. Он ехал из Владивостока в Советскую Гавань.

- На станции Комсомольск-на-Амуре стражи правопорядка сняли с поезда нетрезвого 41-летнего жителя города Хабаровска. На протяжении нескольких часов правонарушитель распивал в вагоне спиртные напитки, нарушал общественный порядок и спокойствие других пассажиров, - рассказали в Дальневосточной полиции.

Мужчина не только выпивал, но еще кричал, матерился, приставал к людям и мешал работать проводникам. На замечания окружающих он не реагировал. Успокоился он только при виде полиции.

С мужчиной провели беседу и составили против него административный протокол. Оказалось, что раньше его уже привлекали к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах. Теперь ему придется снова заплатить штраф и купить новый билет за свой счет до места следования.

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