180 тысяч человек улетели на отдых из Хабаровска в июне Фото: правительство Хабаровского края

В международном аэропорту Хабаровска подвели итоги работы первого месяца лета. Пассажиропоток вырос на 13 процентов по сравнению с прошлым годом. В июне на отдых улетели 178 611 человек. В сутки принимали и отправляли до 80 рейсов.

Этих цифр удалось достичь благодаря новым направлениям и увеличению рейсов. Так, авиакомпания «Сибирь» возобновила полеты из Хабаровска во Владивосток дважды в неделю. Авиакомпания «Россия» начала выполнять собственные рейсы в Красноярск три раза в неделю. Столько же раз «Аэрофлот» летает в Санкт-Петербург.

- Знаковым событием этого лета стало возобновление популярных среди дальневосточников прямых перелетов до Минеральных Вод. Авиакомпания «Ай Флай» открыла рейсы из Хабаровска сразу по трем направлениям: в Санкт-Петербург с частотой полетов два раза в неделю, Сочи - два раза в неделю и Минеральные Воды - один раз в неделю, - рассказали в региональном минтрансе.

Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. В столицу хабаровчане летали по пять раз в сутки. Если говорить о международных перелетах, то самым популярным стал Пхукет. Сюда улетели 3800 человек.

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