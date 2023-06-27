Пожароопасная обстановка ухудшается в районах Хабаровского края Фото: Михаил Дегтярев

В Хабаровском крае установилась жаркая погода. Она становится причиной повышения классов пожарной опасности. Четвертый уровень сейчас действует в Бикинском, Аяно-Майском, Охотском районах и районе имени Лазо. Это значит, что здесь риск возникновения ландшафтных пожаров очень велик, и одна искра может привести к возгоранию.

- Среди причин природных пожаров летом могут быть как сухие грозы, так и поступки человека. Небрежность людей при использовании в лесу огня во время работы и отдыха, брошенная горящая спичка, непотушенная сигарета, оставленный костер - вся эта невнимательность может привести к серьезным последствиям. В солнечную погоду осколки от бутылок фокусируют солнечные лучи как зажигательные линзы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На территории региона пока действует особый противопожарный режим. По лесам ходит патруль, специалисты мониторят обстановку. Посещать массивы пока запрещено. Нельзя также жечь траву и мусор, не говоря уже о шашлыках. Исключением станут только работы, которые проводят специализированные организации.

За нарушение правил продолжают действовать штрафы: до 20 тысяч рублей для людей, до 60 тысяч - для должностных лиц, до 80 тысяч - для предпринимателей и до 800 тысяч для юрлиц. А если из-за виновника погибнут люди или животные, будет нанесен ущерб, придется ответить и по уголовным статьям.

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