Четыре Центра профессиональных компетенций откроются в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае в четырех школах-интернатах к сентябрю планируется открыть Центры профессиональных компетенций. На это по нацпроекту «Образование» выделят 29 миллионов рублей.

Центры будут включать в себя кабинеты и мастерские с современным оборудованием. Ребята смогут заниматься шитьем, растениеводством, гончарным, слесарным и картонажным делом, ЛФК. Появятся эти центры в школах-интернатах №3 и №4 Хабаровска, школе-интернате №1 Комсомольска-на-Амуре и школе №4 Амурского района. Потом дети смогут без проблем поступать в колледжи и получать работу. Также это поможет им социализироваться.

- В центре профессиональных компетенций могут заниматься не только ученики школы, в которой открыт центр, но и дети с ограниченными возможностями здоровья из других образовательных организаций. Это возможно благодаря использованию дистанционных образовательных технологий и сетевого взаимодействия, - рассказали в минобре Хабаровского края.

Каждый год ребята из коррекционных школ соревнуются в профессиональном мастерстве на чемпионате «Абилимпикс». Ожидается, что после открытия центров число призеров и победителей вырастет в разы.

До 2024 года такие центры откроются в 13 учреждениях края.

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