В Хабаровском крае растет спрос на ипотеку Фото: Правительство Хабаровского края

Рост спроса на ипотечные продукты фиксируется в Хабаровском крае. Руководитель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин рассказал губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, что за весь 2022 год банк выдал 10,86 миллиарда рублей на эти цели. В то же время, этого показателя удалось достичь уже за первое полугодие 2023-го.

Среди жителей региона популярна программа «Дальневосточная ипотека». С января по май текущего года банк выдал на 30 процентов больше ипотечных кредитов по программе, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, развивается рынок ИЖС – вдвое вырос объем оформленных ипотек на частные дома.

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