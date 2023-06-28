Вторая военно-патриотическая смена началась в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае началась вторая военно-патриотическая смена «Время героев». Ее организовали в лагере «Энергетик». Продлится она до 15 июля. Смену организовал Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».
В смене примут 200 подростков от 14 до 17 лет. Здесь ребята будут постигать основы огневой и инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и управления беспилотниками. В программу также вошли занятия по национальной безопасности. А в конце участников ждет своеобразный экзамен - военно-спортивная игра. В конце каждому курсанту выдадут сертификат о прохождении обучения по программе военно-спортивной подготовки.
Смена бесплатная, ее организовали для детей, чьи отцы находятся в зоне СВО. В первую смену подготовку прошли также 200 подростков.
- Молодые люди должны любить нашу Родину. Они должны быть готовы встать на ее защиту, а если такая необходимость возникла, они должны побеждать. Сейчас начали работу пилотные центры, но в дальнейшем они появятся по всей территории страны. И уже сейчас мы видим, что интерес к обучению в этих центрах достаточно большой, - сказал полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Особенностью центра является профессиональный инструкторский состав. Специалисты сами прошли подготовку в профильных вузах. Занимаются подростки по современным программам. С преподавателями у подростков сложились дружеские отношения, они общаются с ними и после первой смены.
Летом в лагере пройдут еще две смены по 250 человек. Всего программа охватит 900 юных хабаровчан.
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