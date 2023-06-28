Инженерные классы откроются в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске скоро откроют инженерные классы. Их организовывают школа МЧС с гимназией №7. Обучение здесь предполагает углубленное изучение физико-математических наук. Упор сделают на математику, физику и информатику. Будет возможность заниматься и другими дисциплинами. Принимают ребят на базе девятого класса.

- При участии преподавателей ТОГУ, колледжа водного транспорта и промышленности, учреждений дополнительного образования, инженеров Хабаровского судостроительного завода ребята будут осваивать образовательные программы по направлению «Судостроение», - рассказали в администрации Хабаровска.

Об открытии таких классов просили промышленные предприятия региона. Это поможет им решить проблему дефицита кадров в этих сферах в Хабаровском крае.

На предстоящий год в школе МЧС планируют открыть пока одну группу. В ней будет заниматься 10 человек. Гимназия №7 готова принять в один класс 15 ребят.

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