Жительница Магадана извинилась перед полицейским за оскорбления Фото: полиция Магадана

Полицейские Магадана 28 июня получили письмо с извинениями. Прощения у них просила женщина, которую 5 числа остановили на автомобиле майор полиции Андрей Лига и старший лейтенант полиции Андрей Колосов. Она и ее спутник были пьяны.

- По решению мирового судьи гражданам были назначены наказания в виде денежного штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на продолжительные сроки. Следственным отделом по Магадану в отношении женщины заведено уголовное дело за оскорбление представителя власти, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Пока шло расследование, женщина поняла, что натворила. Она извинилась перед полицейскими, а чтобы загладить вину перед обществом, купила различные принадлежности для Дома ребенка. Против мужчины проверка продолжается.

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