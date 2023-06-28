Honda сгорела на трассе в Магаданской области Фото: Мария ЛЕНЦ

Пожар произошел вечером 27 июня на Колыме. На трассе Колчаковский ключ - Клепка вспыхнул автомобиль. На место выехали два человека на одном спецавтомобиле из отдельного поста ПЧ №9 областного пожарно-спасательного центра.

Горящий автомобиль Honda CR-V нашли на 19 километре дороги.

- Пожарные незамедлительно приступили к тушению, в скором времени возгорание было локализовано и ликвидировано полностью, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

Огонь захватил всю машину, общая площадь пожара составила пять квадратных метров. Причину, виновных и ущерб выясняют дознаватели ведомства.

Специалисты МЧС просят соблюдать требования пожарной безопасности. Если что-то произойдет, звоните по номеру 101 или 112. Обратиться по ним можно с любого оператора, а на 112 можно позвонить, даже если нет сим-карты.

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