Токсичное вещество нашли в воздухе Хабаровска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалисты Государственной наблюдательной сети провели исследования воздуха в Хабаровске. Выяснилось, что некоторых веществ там больше, чем положено. К слову, эти вещества не являются безопасными.

- В атмосферном воздухе Хабаровска зарегистрировано превышение ПДК по формальдегиду до 2,7 раза, по взвешенным веществам до 1,2 раза. Увеличение вызвано антропогенным загрязнением, а также неблагоприятными метеорологическими условиями. Росту концентрации формальдегида в воздухе способствуют интенсивная солнечная радиация и высокая влажность, - рассказали в минприроды Хабаровского края.

Жителей и гостей города просят не гулять под грязным небом без особой необходимости.

В России формальдегид относится ко второму классу опасности из пяти. Если в воздухе его больше, чем положено, то он может поражать верхние дыхательные пути, а также вызывать аллергию и удушье. При отравлении веществом у больных нарушается сон, замечены головные боли и хроническая усталость. Также может возникать расстройство координации и зрения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.