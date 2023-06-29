Новая субсидия появится для предпринимателей в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В краевой столице прошла церемония награждения победителей конкурса «Хабаровская марка». Мероприятие в этот раз посвятили юбилею города. Победу одержали 20 человек, им вручили памятные статуэтки. Кроме того, они смогут маркировать свои товары специальным знаком, который говорит о качестве продукции.

- На суд конкурсного жюри было представлено 74 наименования продукции. Победили те предприятия, которые выпускают качественные, вкусные и пользующиеся спросом у хабаровчан товары. В том числе мясные, молочные, кондитерские изделия и напитки. Все это высококлассная, экологически чистая продукция, - рассказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

А чтобы предприниматели могли доставлять свои товары на запад страны и не нести большие затраты, для них создали новую субсидию. Теперь им могут возместить до 200 тысяч рублей на транспортные расходы.

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