Пестициды и химикаты нашли в АПК Магаданской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россельхознадзор проверил агропромышленное предприятие «Талая» в Магаданской области. Именно оно выращивает овощи для всей Колымы. Специалисты нашли здесь нарушения.

- В ходе проведения проверки выявлено нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами в части регламента их применения. По результатам проведенного анализа журнала учета применения пестицидов и агрохимикатов установлено, что ООО «АПК Талая» при производстве сельскохозяйственных культур допустило нарушение регламента, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Магаданский области.

Так, при выращивании клубники использовался стимулятор роста, который с ягодой не применяется. А при использовании фунгицида превысили установленные нормы и период применения. Похожие нарушения нашли и при использовании удобрений для огурцов т томатов.

В июне Россельхознадзор привлек компанию и должностное лицо к административной ответственности. Им выписали штрафы и заставили исправить ошибки.

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