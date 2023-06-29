Пестициды и химикаты нашли в АПК Магаданской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Россельхознадзор проверил агропромышленное предприятие «Талая» в Магаданской области. Именно оно выращивает овощи для всей Колымы. Специалисты нашли здесь нарушения.
- В ходе проведения проверки выявлено нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами в части регламента их применения. По результатам проведенного анализа журнала учета применения пестицидов и агрохимикатов установлено, что ООО «АПК Талая» при производстве сельскохозяйственных культур допустило нарушение регламента, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Магаданский области.
Так, при выращивании клубники использовался стимулятор роста, который с ягодой не применяется. А при использовании фунгицида превысили установленные нормы и период применения. Похожие нарушения нашли и при использовании удобрений для огурцов т томатов.
В июне Россельхознадзор привлек компанию и должностное лицо к административной ответственности. Им выписали штрафы и заставили исправить ошибки.
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