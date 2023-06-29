Места лесных пожаров осмотрел губернатор Магаданской области Фото: Сергей Носов

В Магаданской области не утихают лесные пожары. На место происшествия выехал губернатор Колымы Сергей Носов. Он пообщался с огнеборцами, а после провел совещание по ситуации в регионе. За последнее время в разных частях области зафиксировали 50 новых термоточек. Рядом с ними есть действующие предприятия по добыче золота.

- Силы и средства региона и федерального резерва направлены на недопущение распространения огня и его локализацию. Сегодня на тушении задействовано фактически пять вертолетов, самолеты, включая Бе-200, «Циклон», беспилотники и наземная техника. Золотодобывающие компании проверят и нейтрализуют возникающие в районе их работы термоточки. Погода сухая, ягель стал как порох. Наша задача – не потерять лес. В ближайшие дни еще более 120 человек прибудут в регион для подкрепления пожарных десантников. Вместе мы справимся, - сказал Сергей Носов.

Сейчас пожары тушат не только колымские специалисты, на помощь к ним выехали и соседи из Приморья, ЕАО и Бурятии. Сделан встречный отжиг территории в районе Усть-Омчуга, что позволило остановить распространение огня. Аналогичная работа проведена и в районе Талона.

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