Завершены поиски четырехлетнего ребенка в ЕАО Фото: МЧС ЕАО

В Еврейской автономной области нашли пропавшего накануне четырехлетнего ребенка. К счастью, мальчик найден живым.

Малыш пропал 28 июня в селе Песчаное во время прогулки. Сообщалось, что он находился у родственников. После пропажи ребенка они тут же подняли на уши все село, к поискам подключились волонтеры и спасатели МЧС с собаками. В полицию обратились после 10 часов вечера.

Ориентировки распространили повсюду, к поискам попросили присоединиться всех, кто только может. В итоге около 70 человек всю ночь прочесывали опушки, огороды и дворы местных жителей, заглядывали даже в чердаки, подвалы и подъезды. Смотрели и на природе: в лесах, на болотах, около реки.

Только ближе к обеду 29 июня МЧС ЕАО опубликовало короткую, но такую радостную новость, заставившую выдохнуть от облегчения многих: «Ребенок найден. Живой».

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