Квартиры в этом году получат 15 учителей Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Служебное жилье получат 15 педагогов из Хабаровска в этом году. Воспитатели и учителя отметят новоселье после того, как в квартирах пройдет косметический ремонт. Сейчас работы заканчиваются в помещении по улице Верхнеудинской. Здесь выровняли потолок, постелили линолеум, поклеили обои, заменили окна и сантехнику.

- Нужно, чтобы при заселении у педагога не было вопросов. Ему должно быть здесь комфортно. Обязательно проверьте, чтобы стеклопакеты для окон были надлежащего качества и установлены по технологии, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Каждый год администрация Хабаровска передает педагогам служебные квартиры. В последние годы перспективным учителям выделяли по 10 помещений. В этот раз, в честь Года педагога и наставника, число увеличили до 15. Через 10 лет работы они смогут стать собственниками квартир. Власти считают, что это хороший стимул остаться в профессии.

Кроме того, мэр осмотрел отремонтированную квартиру по улице Герцена, а затем посетил учительницу, которая отметила новоселье в прошлом году. Антонине Щетининой предоставили квадратные метры на улице Ворошилова.

Ключи от служебных квартир воспитателям детских садов и учителям традиционно передадут осенью в канун Дня учителя.

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