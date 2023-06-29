Легализовать частную золотодобычу планируют в Магаданской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в Государственной Думе прошло заседание о легализации частной золотодобыче в Забайкалье и на Колыме. Законопроект «О старательской деятельности» разработали по поручению Владимира Путина. Он должен урегулировать добычу россыпного золота частниками на неперспективных или отработанных месторождениях. В конце марта этот проект одобрили, в апреле внесли в Госдуму.

Предусмотрено, что в течение трех лет после вступления закона в силу золотодобыча может проводиться в пилотном режиме на Дальнем Востоке и территориях Арктической зоны России, а после - на территориях других регионов страны.

По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова, основной целью проекта является стимул людей к легальной добыче золота. Они должны быть гражданами России и зарегистрированными в качестве ИП, а потом смогут получить старательский участок. Пилотными как раз и станут Забайкалье и Колыма. После к этому смогут присоединиться и другие регионы ДФО.

- Законопроектом устанавливается целый ряд мер, направленных на снижение негативного воздействия старательской деятельности на окружающую среду. Прежде всего, старательская деятельность может осуществляться не на любых территориях: исключены особо охраняемые природные территории, защитные леса и другие экологические зоны, важно также, что законопроект обязывает старателя восстановить свой участок и часть водного объекта, - сказал Павел Волков.

Инициативу поддержали все депутаты Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики и все регионы Дальнего Востока и Арктики, кроме Якутии.

В Магаданской области провели опрос среди местных жителей. В нем приняли участие около 300 человек. Большинство из них проект поддержали и уже готовы по нему работать. В области готовы выделить на эти цели почти полторы тысячи гектаров.

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