Легализовать частную золотодобычу планируют в Магаданской области
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Накануне в Государственной Думе прошло заседание о легализации частной золотодобыче в Забайкалье и на Колыме. Законопроект «О старательской деятельности» разработали по поручению Владимира Путина. Он должен урегулировать добычу россыпного золота частниками на неперспективных или отработанных месторождениях. В конце марта этот проект одобрили, в апреле внесли в Госдуму.
Предусмотрено, что в течение трех лет после вступления закона в силу золотодобыча может проводиться в пилотном режиме на Дальнем Востоке и территориях Арктической зоны России, а после - на территориях других регионов страны.
По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Волкова, основной целью проекта является стимул людей к легальной добыче золота. Они должны быть гражданами России и зарегистрированными в качестве ИП, а потом смогут получить старательский участок. Пилотными как раз и станут Забайкалье и Колыма. После к этому смогут присоединиться и другие регионы ДФО.
- Законопроектом устанавливается целый ряд мер, направленных на снижение негативного воздействия старательской деятельности на окружающую среду. Прежде всего, старательская деятельность может осуществляться не на любых территориях: исключены особо охраняемые природные территории, защитные леса и другие экологические зоны, важно также, что законопроект обязывает старателя восстановить свой участок и часть водного объекта, - сказал Павел Волков.
Инициативу поддержали все депутаты Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики и все регионы Дальнего Востока и Арктики, кроме Якутии.
В Магаданской области провели опрос среди местных жителей. В нем приняли участие около 300 человек. Большинство из них проект поддержали и уже готовы по нему работать. В области готовы выделить на эти цели почти полторы тысячи гектаров.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru