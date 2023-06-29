Иномарку разорвало на две части во время ДТП в ЕАО

Фото: скриншот с видео
Днем 29 июня, на трассе между Еврейской автономной областью и Хабаровском, после поселка Николаевка произошло страшное ДТП. Предварительно участниками аварии стали две фуры и один легковой автомобиль.
Судя по кадрам, публикуемым в Сети очевидцами, большегрузы ехали по противоположным полосам. Вероятно, иномарка хотела обогнать фуру, но столкнулась с идущим по встречной полосе грузовиком. Легковушку разорвало на две части. Капот и двигатель остались на дороге, остальная часть машины улетела в глубокий кювет.
На месте работают сотрудники скорой и полиция. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.
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