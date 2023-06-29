«Клубничный фест» ждет жителей и гостей Хабаровска 1 июля Фото: минсельхоз Хабаровского края

В предстоящие субботу и воскресенье жителей и гостей краевой столицы вновь зовут на традиционную ярмарку выходного дня. В этот раз ее посвятят мороженому, напиткам и клубнике. На ярмарке 1 июля состоится «Клубничный фест».

- Более 15 участников будут торговать клубникой, дополнительно приглашены более девяти предприятий по производству безалкогольных напитков, воды, соков и мороженого, - рассказали в пресс-службе минсельхоза Хабаровского края.

Ярмарка продлится с 8 до 15 часов. Гостей традиционно ждут на территории у арены «Ерофей». Помимо всего прочего, фермеры готовы представить и другие домашние продукты - картофель, овощи, свежую зелень, мед, а также молочную продукцию, мясные, рыбные деликатесы и квас. Гостей ждет еженедельный розыгрыш ящика фермерской продукции.

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