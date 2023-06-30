Юбилей отмечает судостроительный завод Хабаровска Фото: минпромторг Хабаровского края

29 июня отмечался День кораблестроения. Эта дата значительная и для Хабаровского судостроительного завода - ему исполнилось 70 лет. По этому случаю в городе провели торжественный прием. С 1953 года предприятие выпускает современную технику для различных целей и ведомств. За все время здесь собрали больше 350 кораблей и судов разных классов и назначений.

С праздником коллектив завода поздравили первые лица региона. Лучших работников наградили благодарственными письмами. Также предприятие поблагодарили за большой вклад в экономику региона.

- Сейчас прорабатывается вопрос строительства серии десантных катеров на воздушной подушке «Мурена» для Тихоокеанского флота. У завода есть все необходимые для этого компетенции. Также вместе с АО «Объединенная судостроительная корпорация» решатся вопрос строительства ледового буксира для работы в порту Тугуро-Чумиканского района. Сейчас заключается контракт. Во время второго этапа программы «Квоты под киль» рыбопромысловые компании подписали соглашения о строительстве краболовных судов, - отметил министр промышленности и торговли края Евгений Романов.

При поддержке президента судостроительная отрасль в Хабаровском крае получает новые меры поддержки и возможности для развития. Например, в этом году завод сдал магаданской компании краболовное судно «Омолон». В сентябре будет сдано судно «Кедон». В декабре 2021 года заключили контракт на строительство землесоса с компанией из Нижегородской области. Использовать его планируется в Хабаровском крае и Амурской области, укреплять дно Амура.

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