Аудиогид по городу на китайском языке записали студенты из Хабаровска Фото: ТОГУ

Студенты кафедры восточных языков Тихоокеанского государственного университета записали аудиогид по Хабаровску на китайском языке. Материал для туристов из КНР будет использовать местная турфирма.

- Формат Khabus предполагает обзорную экскурсию для мультиязычных групп. Туристы из разных стран могут воспользоваться аудиогидом на французском, английском, немецком, японском, русском, а теперь еще и на китайском языках. Это стало возможным благодаря колоссальной работе студентов кафедры восточных языков ПИ ТОГУ, - рассказала директор туркомпании Татьяна Яковенко.

Помощи именно у студентов факультета востоковедения и истории Татьяна Яковенко попросила не просто так. В штате компании есть его выпускники, турфирма и кафедра дружат давно. Вместе они создали не один проект.

Создали группу из инициативных студентов, участниками которой стал в том числе носитель языка. Ребята сначала написали текст, а потом перевели его. Работа шла в несколько этапов, среди которых были общение с опытными лингвистами и носителями языка. Были и трудности: например, перевод многочисленных реалий Дальнего Востока и адекватность перевода для носителей языка всего текста экскурсии. Несмотря на это, заказчик работой остался доволен. Над проектом работа шла всего 27 дней, и все участники получили предложение о трудоустройстве в штат турфирмы.

Первые китайские туристы уже оценили аудиогид. Благодаря ему они смогли узнать много нового о столице края и о его истории.

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