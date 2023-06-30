Подать заявление о поступлении в вуз через Госуслуги могут выпускники из сел Хабаровского края Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прием документов в вузы стартовал не только в городах, но и на «Госуслугах». В Хабаровском крае документы от бывших школьников готовы принять 15 вузов. Всего же на платформе есть 1022 учебных заведения.

Создать или восстановить аккаунт на «Госуслугах» можно в отделениях почты сел Пивань, Найхин, Богородское и поселка Де-Кастри. Сервис позволяет подать документы на любую форму обучения и даже на второе высшее онлайн.

- Также доступно экспресс-отправление EMS или заказным письмом с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении. Рассчитать стоимость и срок доставки можно на сайте «Почты России». Необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер для отслеживания письма. Уведомление о доставке является юридическим подтверждением получения документов вузом, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В этом году во всех вузах региона выделили 5846 бюджетных мест. Абитуриент может подать документы максимум в пять вузов и участвовать в конкурсе максимум в пяти направлениях в каждом из них.

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