Режим ЧС ввели в лесах Хабаровского края Фото: архив МЧС
В Хабаровском крае горят леса. Пожары возникают из-за гроз и сухой погоды. Из-за осложнения обстановки в регионе ввели режим ЧС, распоряжение подписал губернатор Михаил Дегтярев.
Сейчас в крае горят леса в двух северных районах и одном южном. Огонь полыхает в труднодоступной местности.
- Ситуация с пожарами в северных районах сложная. Есть пожар в южной части края. Синоптики пока не обещают изменения погодных условий, способных упростить обстановку. Поэтому режим ЧС введен очень вовремя, – сказал министр лесного хозяйства и лесопереработки края Максим Гулько.
До сих пор в крае действует запрет на посещение лесов. До 19 июня в них нельзя заходить пешком и заезжать на автомобилях. Разрешено лишь специалистам, которые работают в этой местности.
В целом, за прошедшие сутки потушили два пожара на 151 гектаре. Сейчас огнеборцы тушат 13 очагов площадью 6,3 тысячи гектаров. В работе занята группировка из 138 парашютистов-десантников федерального резерва, Амурской области, Приморья и Бурятии.
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