Грибы на наличие мышьяка и сальмонеллу проверяют в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

В лабораторию Хабаровска поступила партия грибов. Специалистам предстоит проверить замороженные продукты и маринованные вешенки на безопасность.

- Грибы - продукт, известный своей особенностью избирательно накапливать различные элементы, в том числе вредные для здоровья людей, в частности тяжелые металлы. Именно поэтому для декларирования, прежде чем попасть на полки магазинов, такая продукция проходит обязательную лабораторную проверку, - рассказали в пресс-службе ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Продукт будут проверять по многим критериям: на токсичные элементы - кадмий, мышьяк, ртуть и свинец, пестициды, а также на некоторые микробиологические показатели, в том числе на сальмонеллу, дрожжи, плесень и другое.

В мае эта продукция уже проходила проверку. Тогда результаты оказались отрицательными, грибы были признаны безопасными.

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