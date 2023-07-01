Трассу А-375 «Восток» расширят до четырех полос в Хабаровском крае Фото: ФДА

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на выезде в рабочем поселке Ванино. Там вместе с участниками встречи он обсудил безопасность дорожного движения на федеральных автомагистралях. Одна из задач – комфортный проезд с учетом роста потока транспорта.

– Мы постоянно работаем на снижение тяжести ДТП и уменьшение количества перегруженных участков федеральных дорог. Сегодня заканчивается разработка проектной документации на капитальный ремонт участка от села Тополево до Князе-Волконского на трассе А-375 «Восток» Хабаровск – Находка. Длина объекта составит 30 километров. Здесь предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос, – рассказал директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

То есть, когда участок введут в эксплуатацию, он будет соответствовать параметрам второй категории. Потоки автомобилей здесь разделит барьер. Работы начнут уже в этом году.

Также чиновники поговорили о ремонте дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре. В 2019 году, когда ее передали в федеральную собственность, в норме было только 11 процентов магистрали. Сейчас показатель вырос до 40 процентов, через два года планируется увеличить его до 85.

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