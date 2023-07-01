Подключиться к газу могут жители Красной Речки Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

В микрорайоне Красная Речка Хабаровска строят сети газораспределения. К ним смогут подключиться индивидуальные домовладения. Работы идут по плану, который утвердил губернатор края Михаил Дегтярев.

Строительство первой очереди уже завершено. К ней относятся дома в границах улиц Архаринская, Барабинская, Красноводская. Специалисты минэнерго уже проверили ход работ и рассказали о льготных программах по газификации.

Некоторым категориям хабаровчан компенсируют до 150 тысяч рублей расходов на газификацию дома. Деньги можно потратить также на покупку и установку оборудования. Речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалидах этих событий, малоимущих семьях с детьми, мобилизованных и их семьях. Также есть федеральная выплата в 100 тысяч рублей для определенных категорий.

- Две меры поддержки можно объединить и полностью покрыть все расходы на газификацию. Мы призываем граждан подавать заявки на подключение. Сегодня Красная речка – один из немногих районов города, который имеет техническую возможность к подключению. Люди, которые пользуются газом, говорят о плюсах. Это экономия, которая влияет на комфортность проживания. Это экологичность: не надо думать, куда девать отходы сжигания. Это автономность: не надо вставать ночью, к примеру, и подбрасывать в печь уголь или дрова, - рассказала замминистра энергетики края Наталия Жохова.

На газификацию можно потратить и средства маткапитала.

Одной из первых подключилась к газу Елена Ткачук. За зиму ее семья тратила на твердое топливо около 30 тысяч рублей. И это только уголь. А покупали еще дрова, платили за свет. Баллоны с газом были неудобны, и тогда решили к нему просто подключиться.

Газифицировать дома пока могут 124 собственника из Красной Речки. Всего их будет 275.

До декабря 2024 года в городе планируется газифицировать 11 тысяч домовладений. Для этого будет построено около 350 километров уличных газопроводов. Работы по догазификации ведутся еще в 37 населенных пунктах края. Планируется газифицировать 21 тысячу домовладений.

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