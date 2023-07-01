Пенсионер сбил детей на мотоцикле в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первый день июля в Советской Гавани произошла авария с детьми. Ребята катались на мотоцикле по городу, но домой в итоге не уехали. Ребята попали в ДТП.

Авария произошла на перекрестке улиц Ленина и Киевская около 15:45.

- Водитель 1956 года рождения , управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь по улице Ленина в сторону Площади Победы, при повороте на Киевскую не предоставил преимущества в движении мотоциклу Progasi Smart MAX 150, движущимся во встречном направлении, в следствие чего совершил с ним столкновение, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Оба ребенка получили травмы. На скорой помощи ребят доставили в больницу. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. О точном состоянии подростков не сообщается.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства происшествия.

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