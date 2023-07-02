Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае превысила 15 гектаров

К тушению пожаров привлечена авиация Фото: Иван МАКЕЕВ

Министерство лесного хозяйства и лесоперерабоатки Хабаровского края отчиталось о том, что сейчас на территории региона зарегистрировано 19 возгораний на площади свыше 15,3 гектаров.

Три пожара на площади 265 гектаров удалось локализовать, однако по-прежнему остается 16 действующих очагов на 15 тысячах гектаров. Силами МЧС России по Хабаровскому краю было ликвидировано два возгорания на площади 1102 гектаров.

По состоянию на утро 2 июля, к тушению привлечены 153 человека и семь единиц воздушной техники, большую часть которой составляют вертолеты Ми-8.

Напомним, 29 июня на территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. 30 июня площадь возгорания составляла более шести тысяч гектаров. Большая часть пожаров вызвана высокими температурами и участившимися грозами.

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