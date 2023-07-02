Погода в Магадане установила новый рекорд

Летняя температура в Магадане побила все рекорды
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Воскресный день в Магадане побил все ранее установленные рекорды по температуре воздуха. За все время метеонаблюдений с 1938 года, атмосферный фронт разогрел воздух почти до +24,7 градусов.
Предыдущий рекорд был установлен годом ранее, также 2 июля. В этот день столбики термометров в Магадане показывали +24,1 градус. Новый рекорд оказался больше предыдущего значения на 0,6 градуса и это не предел.
К вечеру в Магадане ожидается дальнейшее повышение температуры до +28, что позволит окончательно зафиксировать новое рекордное значение. При этом такие высокие температуры способствуют развитию лесных пожаров. В регионе уже был введен режим чрезвычайной ситуации.
Помочь в преодолении стихийных лесных пожаров смогут дожди, которые придут в Магаданскую область только после 7 июля.
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