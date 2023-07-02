ДТП со смертельным исходом произошло в Хабаровском крае

Два человека скончались до приезда скорой помощи Фото: Telegram/dps_lazo27

На 64-ом километре автодороги Сидима-Сукпай в районе имени Лазо в ночное время произошло столкновение двух легковых автомобилей.

По предварительным данным, 48-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался со стороны поселка Сукпай в сторону Сидима и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, то есть ехал прямо посередине дороги. На встречу двигалась машина Toyota Crown, с которой и было допущено столкновение.

В результате аварии водитель и 46-летний пассажир Toyota Corolla скончались от полученных травм еще до приезда скорой медицинской помощи. Еще один 36-летний пассажир с травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД по Хабаровскому краю и слдственно-оперативная группа работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.

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