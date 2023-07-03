Пожар в больнице потушили спасатели Комсомольска-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Городе юности прошли учения на территории городской больницы по улице Володарского. Пожарным нужно было отработать взаимодействие врачей и спасателей в случае ЧП.

По легенде загорелось помещение завхоза на первом этаже. Тут же сработала пожарная сигнализация. Дежурный персонал оценил обстановку и запустил систему оповещения для пациентов, сообщив параллельно в МЧС. Врачи попытались сами справиться с возгоранием с помощью огнетушителя, остальные начали эвакуировать больных.

На место приехали спасатели, которых встречал представитель администрации. Он сообщил о месте пожара и о том, что в больнице остались люди. Специалисты МЧС начали свою работу: разведку, эвакуацию и тушение. Быстро им удалось локализовать пожар, а потом ликвидировать. При помощи индивидуальных устройств они спасли троих человек.

- Во время учения основная задача - оценить подготовленность подразделений пожарной охраны к применению по предназначению, алгоритм действий персонала, а также уровень взаимодействия участников происшествия. Кроме того, со своей стороны проверяем действия руководителей тушения пожаров разного уровня. Для огнеборцев это еще одна возможность уточнить особенности планировки здания, выявить сложности, которые могут возникнуть при реальной работе на объекте, - рассказал замначальника восьмого ПСО ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Халиков.

Например, здесь была проблема с парковкой спецтехники: ей мешали деревья парковой зоны. Но спасателям удалось решить проблему и спасти людей.

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