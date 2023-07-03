Нарушения нашел Роспотребнадзор в девяти детских лагерях Хабаровского края
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Роспотребнадзоре Хабаровского края подвели итоги первой смены отдыха детей в лагерях. В июне 376 организаций приняли больше 26 тысяч ребят. В регионе работало 12 загородных лагерей, 27 лагерей труда и отдыха и 337 лагерей с дневным пребыванием.
Сотрудники ведомства проверили 37 организаций: прошло две плановых проверки и 35 профилактических визитов. В семи выездах участвовала прокуратура.
- В девяти организациях отдыха и оздоровления детей выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе к работе пищеблока и организации питания (к объему и условиям хранения суточных проб, к ведению документации и другие), к содержанию территории и помещений. К нарушителям применяются меры административного воздействия, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора Хабаровского края.
Во время проверок провели исследования продуктов питания на калорийность, качество термической обработки и другие показатели. Здесь нарушений не нашли.
Лето продолжается. Контроль над детскими лагерями стоит в приоритете у Роспотребнадзора.
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