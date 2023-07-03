Искали до темноты: девочка утонула в Амуре в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Купание в запрещенном месте унесло жизнь 14-летней девочки в Хабаровске. Она отдыхала с другом в промзоне завода «Амуркабель», плавала в Амуре. В какой-то момент пропала из виду, тогда очевидцы забили тревогу. На место вызвали спасателей. Известно, что взрослых с детьми не было.

Специалисты обследовали территорию до ночи. Найти ребенка не получилось. Утром 3 июля на место отправились водолазы, они ищут девочку в реке. С берега смотрят другие специалисты. С родственниками работают психологи, а прокуратура начала проверку.

В МЧС говорят, что купаться в промзоне нельзя, но людей это не останавливает. Каждый год здесь собирается море народу. И если кто-то просто загорает, некоторые, наплевав на ограничения, лезут охладиться в воду.

- На этом месте представителями администрации города установлены запрещающие купание знаки, которые сообщают, что заходить в воду в этом месте смертельно опасно. За купание в запрещенном месте представители администрации имеют право составить протокол на нарушителей, который будет рассмотрен на комиссии. Она же определит размер штрафа от 500 до 1000 рублей, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Каждый раз на водоемах региона проводятся рейды МЧС, полиции и сотрудников администрации. Они смотрят, есть ли тут дети без взрослых. В положительном случае их отправляют в отдел полиции, выясняют контакты родителей и ведут работу уже с ними. Против взрослых составляют протоколы, которые рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних.

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