Звания народного и заслуженного учителя утвердили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Новые звания появились для учителей в Хабаровском крае. В честь Года педагога и наставника учредили «Народного учителя» и «Заслуженного учителя». Это своего рода признание успехов и достижений педагогов, а также их вклад в развитие системы образования региона.

Так, первое звание можно получить, если у педагога есть широкое признание общественности и коллег, а также, если его ученики показывают высокие результаты в учебе.

- При этом нужно, чтобы у номинанта уже было почетное звание заслуженного учителя России, работника образования региона или школы РСФСР. А также он должен иметь памятный знак «За заслуги в развитии образования». Претендовать на «Народного учителя» можно спустя пять лет после получения этих наград, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

А заслуженным учителем края можно стать за личные достижения в работе, развитии способностей детей, раскрытии их талантов и подготовку победителей олимпиад минимум регионального уровня. Стаж при этом должен быть минимум 10 лет.

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