Две поликлиники планируют объединить в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевой столице решили объединить две поликлиники - №№ 7 и 8. Благодаря этому у пациентов поселка имени Горького появится больше возможностей при посещении врачей, уверены в минздраве.

Сейчас жители посещают учреждение №8 - по месту жительства, а в седьмой поликлинике они смогут посещать узких специалистов. Сейчас это доступно только по квоте.

- В течение трех месяцев произойдет юридическое слияние медицинских организаций, - сообщили в минздраве Хабаровского края.

Медработники продолжат работать в своих зданиях, а пациентов прикрепят по месту жительства, куда они и будут ходить в случае болезни.

В ведомстве также отметили: после реорганизации зарплата ни у кого не снизится, медперсонал это никак не затронет. Все это нужно только для комфорта пациентов. Также для них создадут единый колл-центр.

Совсем скоро запланированы встречи с пациентами и медиками, на которых они смогут задать вопросы.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.