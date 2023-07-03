Группировку пожарных из Хабаровского края усилят омские и приморские специалисты

Фото: министерство сельского хозяйства Хабаровского края

В Хабаровском крае горят леса. По данным на 3 июля, в регионе зафиксирован 21 очаг. Они находятся в Охотском, Николаевском и Аяно-Майском районах в труднодоступных местах. Их площадь почти достигает 19 тысяч гектаров. Причиной возгораний стали грозы.

- В регионе сейчас тяжелая обстановка, установлен высокий класс пожарной опасности. Количество обнаруживаемых пожаров с каждым днем увеличивается. Для устранения действующих возгораний и укрепления пожарных группировок в северные районы направлено 50 человек омского отделения ФБУ «Авиалесоохрана», ожидаем прибытия еще 50 специалистов из Приморья, - рассказали в минлесхозе Хабаровского края.

С огнем борются 197 человек, они тушат возгорания на девяти воздушных и восьми наземных специальных средствах. Опасности населенным пунктам пожары не несут.

Напомним, в регионе снова ввели режим ЧС. Посещать леса категорически запрещено - как пешком, так и на автомобилях. За нарушение правил действует штраф.

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