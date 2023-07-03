К программе «Профессионалитет» присоединился колледж водного транспорта Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Колледж водного транспорта Хабаровска стал участником программы «Профессионалитет». Об этом сообщили в администрации краевого центра.

В образовательной программе колледжа небольшие изменения. Теперь там сделан упор на практику. Первый набор уже начался.

- В Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности приступили к первому набору абитуриентов по федеральному проекту «Профессионалитет», - рассказали в администрации Хабаровска.

Благодаря программе выпускники со 100-процентной вероятностью получат работу в крупных компаниях Хабаровского края. По данным министерства образования, под нее выделили направление «Водный транспорт». Получить по нему диплом бесплатно смогут 125 абитуриентов. Оно включает такие специальности как «Эксплуатация внутренних водных путей», «Судовождение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», а также профессию «Дефектоскопист».

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