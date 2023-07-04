Двухлетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Комсомольске-на-Амуре Фото: ГИБДД Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре произошла авария с маленьким ребенком. Двухлетнюю девочку сбил на пешеходном переходе 23-летний водитель. Все произошло 3 июля около 19:55 на переулке Дворцовый.

- Водитель, управляя автомобилем Toyota Vista, двигаясь по переулку Дворцовый со стороны проспекта Победы в сторону проспекта Московского, в районе дома 12/3 по проспекту Московскому, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не снизил скорость, и не пропустил пешехода, вступившего на дорожную разметку, - рассказали в ГИБДД Комсомольска-на-Амуре.

В итоге молодой человек наехал на двухлетнего ребенка. Девочка шла с мамой. Она пострадала, но, к счастью, травмы оказались незначительными. С малышкой все в порядке.

ГИБДД напоминает водителям, что перед пешеходным переходом нужно снижать скорость, даже если в зоне видимости нет людей. А родителей просят крепче держать детей за руку.

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