57 миллионов рублей выделили на проведение культурных мероприятий Хабаровскому краю Фото: правительство Хабаровского края

Хабаровский край в этом году стал лидером Дальнего Востока по итогам конкурса Президентского фонда инициатив. 18 проектов региона получат поддержку в 57 миллионов рублей, 10 из них - от некоммерческих организаций. Всего на гранты от края претендовали 96 заявок.

- Лидерство края еще раз показывает, что наши творцы конкурентоспособны не только на уровне Дальнего Востока, но и всей страны. Именно они - будущее отрасли и всей России, - сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Самой масштабной акции - фестивалю «Просвет» - выделили 10 миллионов рублей. Мероприятие состоится осенью, на нем лучшие художники в аудиовизуальном искусстве на несколько дней преобразят краевую столицу. В Хабаровске появятся световые инсталляции и мультимедийные шоу.

Проект «Невельской. Рост личности» получил почти восемь миллионов рублей. Участники потратят их на создание артбука с дополненной реальностью. Его темой станет жизнь известного адмирала.

Почти 6,6 миллиона рублей получит проект «АМУРкестр» - проект колледжа искусств. Он поможет найти и развить способности к игре на духовых инструментах.

Около 3,4 миллиона рублей выиграл музей «Мир говорящих машин». Его сотрудники хотят записать на виниловой пластинке альбом хабаровских музыкантов «Шуми, Восток».

Еще один интересный проект - «Ключи от города». Он предназначен создать маршрут для самостоятельных детских краеведческих прогулок, в которых есть задания и иллюстрации от местных художников. На это направили пять миллионов рублей.

Также гранты получили Краевой дворец дружбы «Русь», ассоциация музеев Хабаровского края, Хабаровский краевой театр кукол, дома культуры Николаевского района и Ягоднинского поселения и другие.

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