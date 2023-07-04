Еще один образовательный кластер появится в Хабаровске в 2024 году Фото: правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае к 2024 году появится новый образовательный кластер, на обустройство которого регион получит 70 миллионов рублей. Кластер «Туризм и сфера услуг» появится на базе технологического колледжа. Средства выделили по программе «Профессионалитет».
Новый кластер будет готовить специалистов под отрасль туризма и сферы услуг. Сейчас для этой сферы требуются кадры, которые смогут создавать комфортные условия для клиентов. Сюда входят различные направления: туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, развлечения, общепит и многое другое. Студенты смогут освоить разные профессии: конструктора, соцработника, официанта, повара и графического дизайнера.
Создание кластера поможет обновить материально-техническую базу колледжа и создать профильную систему отбора абитуриентов.
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