Два новых ФАПа открыли в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Фельдшерско-акушерские пункты в селах Марусино и Федоровка готовы принимать пациентов. Амбулатории рассчитаны на 25 посещений в смену. Строительство велось по нацпроекту «Здравоохранение».

Оба объекта получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Совсем скоро они получат лицензию, укомплектуют штат и начнут лечить больных. ФАП в селе Федоровка будет работать на газе.

- На объекте установлено соответствующее технологическое оборудование, проведен высокоскоростной интернет, который позволит повысить качество первичной медицинской помощи за счет возможности использования телемедицины, - рассказал зампред правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров.

ФАП станет частью Хабаровской районной больницы. Сюда смогут обращаться около 500 жителей Федоровки. В пункте будет работать фельдшер.

В Марусино ФАП - это модульная конструкция. Благодаря этому построить его получилось гораздо быстрее. Такой пункт скоро появится и в селе Пушкино. Сейчас там закончили первый этап работ, остались последние штрихи, и пациенты смогут обращаться к врачам.

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