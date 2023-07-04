Два новых ФАПа открыли в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края
Фельдшерско-акушерские пункты в селах Марусино и Федоровка готовы принимать пациентов. Амбулатории рассчитаны на 25 посещений в смену. Строительство велось по нацпроекту «Здравоохранение».
Оба объекта получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Совсем скоро они получат лицензию, укомплектуют штат и начнут лечить больных. ФАП в селе Федоровка будет работать на газе.
- На объекте установлено соответствующее технологическое оборудование, проведен высокоскоростной интернет, который позволит повысить качество первичной медицинской помощи за счет возможности использования телемедицины, - рассказал зампред правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров.
ФАП станет частью Хабаровской районной больницы. Сюда смогут обращаться около 500 жителей Федоровки. В пункте будет работать фельдшер.
В Марусино ФАП - это модульная конструкция. Благодаря этому построить его получилось гораздо быстрее. Такой пункт скоро появится и в селе Пушкино. Сейчас там закончили первый этап работ, остались последние штрихи, и пациенты смогут обращаться к врачам.
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