Пятилетняя девочка попала в больницу после нападения собаки в Магадане Фото: Евгений САЗОНОВ

На Колыме бродячая собака напала на ребенка. Пятилетняя девочка с семьей отдыхала на пляже в парке «Маяк» в конце прошлой недели, когда все произошло. Наслаждение солнечными лучами плавно перетекло в ЧП. Животное гуляло неподалеку и набросилось на малышку, передают «Вести-Магадан». Родители еле отогнали агрессивного пса и успокоили дочь.

Происшествием заинтересовалась полиция. Органы разбираются в случившемся, планируется экспертиза.

- По данному факту в настоящее время проводится проверка, решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы с целью установления вреда, причиненного несовершеннолетнему ребенку, и по итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказала начальник ПДН ОМВД России по Магадану Ольга Симонова.

Сейчас ребенок с множественными укусами госпитализирован, его здоровьем занимаются медики. О состоянии девочки ничего не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дочка лежала рядом с мамой: тела погибшей семьи нашли после пожара в Хабаровске

Женщина и пятилетний ребенок погибли во время пожара в частном доме в Хабаровске (подробнее)

Увлекалась чирлидингом и красила волосы в яркий цвет: что известно об утонувшей в Хабаровске девочке-подростке

Прокуратура Хабаровска проводит проверку после гибели девочки в Амуре (подробнее)

Бродил по улице, а с ножа и рук стекала кровь: мужчина убил бывшую в Хабаровске и ранил себя, чтобы замести следы

Гражданина Узбекистана осудили за убийство девушки в Хабаровске (подробнее)

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.