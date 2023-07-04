Новосибирца осудят за гибель вахтовика в Магаданской области Фото: СУ СК России по Магаданской области

В Магаданской области закончили расследовать уголовное дело против 26-летнего новосибирца. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Погиб вахтовик из Якутии. Авария произошла 12 апреля в шести километрах от трассы «Герба-Омсукчан». Мужчина без прав сел за руль погрузчика. Нарушение правил привело к трагедии.

- Фигурант дела, допуская преступную небрежность, осуществлял перевозку пассажира, прибывшего на период сезонных работ из Республики Саха (Якутия), на фронтальном погрузчике вне кабины данного транспортного средства, то есть в непредназначенном для перевозки пассажиров месте - на поверхности капота погрузчика, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Во время движения 41-летний мужчина упал с автомобиля прямо под его колеса. Водитель же продолжил движение и наехал на него. Тот погиб на месте.

Расследование окончено. Молодой мужчина свою вину полностью признал. Дело направлено в суд. Новосибирца ждет до двух лет колонии.

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