Новый поток молодых специалистов выпустил медуниверситет в Хабаровске

Фото: министерство здравоохранения Хабаровского края

В ДВГМУ 3 июля с факультета «Лечебное дело» выпустились 182 студента, которые в скором времени станут действующими терапевтами.

Ректор ДВГМУ Константин Жмеренецкий назвал самые популярные направления среди молодых специалистов. Таковыми стали: терапия, акушерство и гинекология, анестезиология и фтизиатрия. Также он отмечает, что многие выпускники во время своего обучения успевали еще и работать.

Программа «Земский доктор» среди молодых специалистов популярна из-за предоставляемой материальной поддержки и социальных гарантий, которая помогает им освоиться и улучшить качество работы в региональных учреждениях.

Например, молодой специалист Алина Васильева намерена пойти работать в районную больницу в селе Князе-Волконское. Объясняет девушка свое стремление помогать людям семейной преемственностью: ее мать работает фельдшером. В будущем Алина хочет поступить в ординатуру и повысить свою квалификацию.

За последние несколько лет, набор на основные направления увеличился почти на треть от прошлого показателя. При этом университет планирует увеличивать число абитуриентов, поступающих на бюджет и целевое.

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