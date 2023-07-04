Губернатор Хабаровского края отказался играть роль в фильме «Золото Умальты» Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае идут съемки фильма «Золото Умальты». В апреле режиссер Андрей Богатырев сообщил, что одну небольшую роль положительного персонажа сыграет губернатор региона Михаил Дегтярев. Однако сейчас стало известно, что этим планам не суждено сбыться. Глава края отказался попробовать себя в амплуа актера в картине о Дальнем Востоке.

- Я отказался, признаюсь, я не буду играть эту роль. У меня есть другие дела, которыми я занимаюсь. Мне предлагали, но это несовместимо с государственной службой. Конечно, чтобы поднять дух и энтузиазм, мне было предложено, я долго размышлял, но решил не участвовать в съемках. Но я все равно от начала до конца контролирую проект, - рассказал Михаил Дегтярев.

Деньги для съемок помогли собрать предприниматели, также регион выиграл грант от минкультуры. Всего - 85 миллионов рублей.

К слову, проект будет продолжен. Губернатор рассказал, что планируется снять также сериал, создать компьютерную игру и кинофестиваль.

Съемки начались в марте. Сюжет самого фильма основан на реальных событиях, которые проходили в регионе в 1917 году. Тогда бандиты дерзко ограбили конвой с золотом в районе реки Умальты. Главные роли в картине сыграли Артем Ткаченко, Алексей Шевченков и Павел Деревянко. Роли достанутся и местным жителям. Денис Желтоухов из Хабаровска сыграет одного из персонажей, также будут набирать людей для массовки.

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