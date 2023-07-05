Мужчина погиб на месте в жесткой аварии в Хабаровском крае Фото: ГИБДД Хабаровского края

Ночная поездка закончилась смертью для жителя Хабаровского края. Он погиб, нарушив правила дорожного движения и попав в серьезную аварию.

Все произошло минувшей ночью на федеральной трассе Село Аннинские Минеральные Воды - село Сусанино Ульчского района. Точное время неизвестно, ДТП случилось в районе 00:30 - 04:00.

- По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигаясь со стороны села Сусанино в сторону села Аннинские Минеральные Воды, в 200 метрах от Сусанино не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил съезд в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

В итоге водитель получил серьезные травмы. От них он погиб на месте еще до приезда медиков. Они успели забрать лишь его пассажира, который тоже прилично пострадал. Он сейчас находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

На месте работают оперативники и инспекторы ГИБДД. Они выясняют подробности аварии.

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