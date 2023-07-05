Испугался ответственности: комсомольчанин устроил ДТП, спрятал машину и сообщил об угоне

За донос об угоне автомобиля осудят жителя Комсомольска-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Юности приговора за ложный донос ждет 41-летний мужчина. Житель города так испугался ответа за небольшую аварию, что провернул целую схему и совсем заврался.

Дело было в апреле. Тогда мужчина ехал на своей Тoyota Carib и столкнулся с другим автомобилем, задев его бамбер. Вместо того, чтобы решить проблему на месте и заплатить за ремонт, он сбежал с места аварии. Машину свою спрятал во дворе около своего дома.

- Через некоторое время, обнаружив что машину эвакуируют, желая избежать ответственности за совершенное, написал заявление об угоне у него транспортного средства, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Проверяя информацию, оперативники вскрыли всю правду. Мужчина написал явку с повинной. Против него завели уголовное дело. Сейчас его направили в Ленинский районный суд. Ему грозит штраф до 120 тысяч рублей, арест до полугода или колония до двух лет. Хотя ремонт мог бы обойтись дешевле.

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