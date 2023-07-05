В Хабаровском крае идет подготовка к предстоящему отопительному сезону Фото: Правительство Хабаровского края

Михаилом Дегтяревым вновь было проведено заседание президиума правительства края. Главной повесткой дня стал вопрос о темпах подготовки ЖКХ к отопительному сезону. Губернатор подчеркнул важность прослеживания состояния муниципалитетов. А также уточнил, что основная задача, поставленная перед властями, состоит в обеспечении теплом и электричеством всех населенных пунктов без исключений.

Обращено внимание было и на новую единую систему мониторинга, которая дала возможность оперативного реагирования спецслужб в случае возможных происшествий на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщает Дарий Тюрин, курирующий вопросы ЖКХ, в ходе прошедшей проверки, в настоящее время подготовленность жилищного фонда к предстоящим морозам составляет 30,6 процента, а коммунальных инфраструктур - 39,3 процента, что никак не нарушает установленные сроки.

Несмотря на достаточно большой прогресс, без сложностей не обошлось. Отягощают задуманный план пребывающие в плачевном состоянии стены котельной поселка Амгунь Солнечного района. Здание нуждается в неотложном капитальном ремонте, выделить на который потребуется 30 миллионов рублей. Михаил Дегтярев тут же поручил администрации района и министерству финансов в срочном порядке разработать и рассмотреть предложения по финансированию и немедленному ремонту этого объекта.

Подводя итоги заседания, губернатор призвал участников продолжать работу по подготовке объектов ЖКХ к отопительному периоду 2023/2024 года, сохраняя процесс на должном уровне.

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